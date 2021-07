Jacqueline Siemsen hat manchmal Probleme, ihre Datingshow-Kollegen zu durchschauen! In den vergangenen Monaten tauchten immer wieder bereits bekannte Gesichter in anderen Datingshows auf. So machte die Beauty selbst in der Vergangenheit nicht nur bei Temptation Island oder Ex on the Beach mit – sie stürzte sich zuletzt auch ins VIP-Flirtabenteuer bei Are You The One – Reality Stars in Love. Dass die Teilnehmer bei dem Promiformat und bei anderen Flirtsendungen immer wieder auf Leute treffen, die sie schon kennen, sieht Jacky kritisch.

"Es wird schon schwieriger, wenn man Leute dabei hat, die man aus vorherigen Formaten kennt – umso öfter man sich gesehen hat und auch weiß, was mehr oder weniger der Plan ist...", führte sie im Rahmen der Fashionshow von Eric Sindermann (33) aka Dr.Sindsen gegenüber Promiflash aus. Aus Erfahrung wisse sie genau, welche Leute nur auf Sendezeit aus seien und dafür eine richtige Show aufführen würden. Das könne ziemlich nervig sein, wie sie klarstellte. Allerdings sieht die Kölnerin auch Vorteile in dem Zusammentreffen mit den Reality-TV-Kollegen: "Einerseits ist es gut, weil man sich schon etwas einschätzen kann – aufgrund dessen, dass man schon in anderen Formaten war."

Außerdem gibt es noch einen anderen Grund, warum die OnlyFans-Bekanntheit auf Debütanten im Fernsehdating-Business hofft. "Es wäre auch schön, wieder ein paar neue Gesichter zu haben. Man lernt neue Charaktere kennen und die Karten werden neu gemischt. Und wer weiß, vielleicht ergibt sich dann ja mal was", schilderte sie – und hatte dabei offenbar vor allem männlichen Nachschub im Sinn.

Alle Infos zu "Are You The One – Reality Stars in Love" auf TVNow.de

Instagram / jacqueline.siemsen Jacqueline Siemsen, ehemalige "Temptation Island"-Kandidatin

TVNOW Jacky, ehemalige "Temptation Island"-Kandidatin

Instagram / jacqueline.siemsen Ex-"Temptation Island"-Teilnehmerin Jacky

