Hätte sich Chethrin Schulze (29) von ihrem besten Freund Patrick mehr Unterstützung gewünscht? Aktuell sucht die einstige Love Island-Teilnehmerin mithilfe ihres besten Freundes in der Show Mein Date, mein bester Freund & ich nach ihrer großen Liebe. Doch den anderen Kandidaten fiel auf: Patrick hielt sich bisher sehr zurück und machte nicht den Anschein, Chethrin bei ihrem Liebesglück wirklich helfen zu wollen. Jetzt verriet die Beauty Promiflash, was sie zu Patricks Auftreten in der Datingshow sagt!

"Patrick ist halt nicht für das Leben vor der Kamera gemacht. Er ist Make-up-Artist und kein Realitystar", stellte die 29-Jährige gegenüber Promiflash klar. Viele Gespräche, die das Beste-Freunde-Duo untereinander hatte, bekamen die Zuschauer gar nicht zu Gesicht, betonte die Influencerin. Mit Sicherheit könne die Blondine behaupten, dass Patrick sich zu keinem Zeitpunkt verstellt hat. "Was zählt, ist die Freundschaft, wenn die Kameras aus sind", betonte Chethrin.

Dennoch war Patrick bei "Mein Date, mein bester Freund & ich" nicht gerade davon angetan, dass Chethrin so schnell mit Single-Mann Alan Wey anbandelt – kurz nachdem er Kandidatin Claudia Rubino abservierte. Auch die anderen Kandidaten schienen dem einstigen Schweizer Bachelor nicht abzukaufen, dass er so schnell Interesse an einer anderen Frau aufbauen könne. "Alan hat einen fliegenden Wechsel gemacht", äußerte beispielsweise Colleen Schneider ihre Zweifel.

Die letzte Folge von "Mein Date, mein bester Freund & ich" – am Montag, 2. August 2021, 20:15 Uhr auf SAT.1 und auf Joyn.

"Mein Date, mein bester Freund & ich"-Teilnehmer Patrick

Chethrin Schulze, Influencerin

Alan Wey, "Mein Date, mein bester Freund & ich"-Kandidat

