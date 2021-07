Fans hatten allen Grund zur Freude: Chethrin Schulze (29) war wieder im Fernsehen zu sehen! Nachdem die Influencerin im Jahr 2016 an der ersten Staffel von Curvy Supermodel teilnahm, versuchte sie ihren persönlichen Mr. Right in der Datingshow Love Island zu finden. Damit wurde der Beauty endgültig ihr Weg ins Reality-TV geebnet, denn 2018 wurde sie sogar Zweitplatzierte bei Promi Big Brother. Nach einer TV-Pause ist Chethrin gerade bei Mein Date, mein bester Freund & ich wieder zu sehen. Wie bewertet Fernseh-Deutschland ihr TV-Comeback?

Auf Twitter fallen die Reaktionen zu Chethrins erstem Auftritt bei "Mein Date" gemischt aus. Mithilfe ihres besten Freundes Patrick sucht die TV-Bekanntheit in der Show einen potenziellen Partner. Doch mit ihrem ersten Date Marc lief es nicht besonders rund, denn sie hatte ohnehin ein Auge auf den einstigen Schweizer Bachelor Alan Wey geworfen, der eigentlich schon der TV-Partner von Kandidatin Claudia war. "Chethrin will erst einen, der alles für sie macht, was dann wieder nicht gut ist und wanzt sich dann an den Schweizer", ärgerte sich ein Twitter-User über Chethrins vermeintliche Unentschlossenheit.

Andere wiederum freuten sich, die 29-Jährige wieder in einem TV-Format sehen zu können. "Endlich mal jemand halbwegs Sympatisches bei "Mein Date"', gab ein anderer Twitter-Nutzer an. Andere User fanden es wiederum schade, dass Chethrin jetzt doch "nur" bei einer kleineren Datingshow mitmacht – sie hätten sie gern als Bachelorette gesehen.

"Mein Date, mein bester Freund & ich" – immer montags um 20:15 Uhr auf SAT.1.

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze im Juni 2021

SAT.1/Richard Hübner Alan Wey, "Mein Date, mein bester Freund & ich"-Kandidat

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze, Reality-TV-Star

