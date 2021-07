Sarah Engels (28) genießt ihre Schwangerschaft in vollen Zügen! Für die ehemalige DSDS-Kandidatin könnte es zur Zeit privat besser kaum laufen: Die Brünette gab ihrer großen Liebe Julian (28) nicht nur endlich das Jawort, das frischangetraute Ehepaar erwartet auch noch eine kleine gemeinsame Tochter. Das ungeborene Kind der beiden scheint sich prächtig zu entwickeln: Sarah kann ihren Nachwuchs nämlich inzwischen schon spüren!

Auf Instagram teilte Sarah eine Reihe niedlicher Aufnahmen, für die sie ihren Babybauch liebevoll dekoriert hat. "Meine kleine Prinzessin", schrieb sie zu den Fotos. Außerdem betonte die The Masked Singer-Gewinnerin, wie schön die Schwangerschaft für sie ist: "Es ist so schön, sie zu spüren. Ich genieße es einfach so sehr und singe ihr so gerne etwas vor."

Sarahs Fangemeinde gefiel die Fotoreihe offenbar ziemlich gut: In knapp zwei Stunden likten über 81.000 Menschen den süßen Post. Auch Baby-Daddy Julian verzückte der Anblick seiner schwangeren Ehefrau, wie er in einem Kommentar deutlich machte: "Meine Ladys."

Anzeige

Instagram / julbue Julian und Sarah Engels, 2021

Anzeige

Instagram / sarellax3 Sarah Engels im Juli 2021

Anzeige

Instagram / sarellax3 Sarah und Julian Engels

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de