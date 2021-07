Herrscht immer noch dicke Luft zwischen ihnen? Katharina Eisenblut und Ioannis Amanatidis (31) gerieten bei Die Alm schon früh aneinander. Die ehemalige DSDS-Kandidatin war nach dem Streit sogar so sehr in Rage, dass sie ihre Teilnahme an der TV-Show sofort beendete! Nach dem heutigen Finale trafen die Kandidaten zum Talk wieder aufeinander. Doch zwischen Katharina und Ioannis scheint die Stimmung immer noch hitzig zu sein.

Denn auch bei "Der Talk danach" änderte die Sängerin ihre Meinung über ihren Mitstreiter nicht: "Nee, also ich muss ehrlich sagen, dass ich mit fast jedem hier gut zurechtgekommen bin. Ich bin mit Ioannis nicht zurechtgekommen und das ist meine Meinung." Zwar seien ihr die Bilder aus der Berghütte im Nachhinein unangenehm, doch die Schuld sehe sie eher beim Ex-Bachelorette-Boy: "Ich glaube, es ist so eine Kombi. Aber es gehören zwei Personen zu einer Situation."

Ioannis selbst war nicht im Studio, konnte sich aber trotzdem an Katharina richten. In einer Videobotschaft fand auch er deutliche Worte: "Was man zu sehen und zu lesen bekommt, bestätigt mein Bild von dir. Wir beide werden auch in Zukunft keine Freunde."

Anzeige

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut bei "Die Alm"

Anzeige

ProSieben Der "Die Alm"-Cast 2021

Anzeige

ProSieben / Benjamin Kis Ioannis Amanatidis bei "Die Alm"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de