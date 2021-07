Jennifer Lopez (52) und Ben Affleck (48) kosten ihre Zweisamkeit so richtig aus! Seitdem die Sängerin und der Schauspieler ihre Beziehung öffentlich gemacht haben, lassen sie sich kaum noch ohne den jeweils anderen blicken. Aktuell verbringen die beiden Turteltauben einen romantischen Pärchenurlaub auf Capri und werden dabei immer wieder von Paparazzi abgelichtet. Nun genossen J.Lo und Ben ein weiteres Date auf einer Jacht.

Die beiden können wirklich nicht ohneeinander! Im Zuge von Jens 52. Geburtstag war das Paar nach Italien gereist und dort genießen sie nun einen Bootsausflug entlang der beliebten Amalfiküste. Bei einem Trip auf einer Jacht wurden Ben und Jennifer von ihren Liebsten begleitet. Diesmal waren die zwei zwar weniger verliebt unterwegs als sonst, dennoch wichen sich die Musikerin und der Batman-Darsteller nicht von der Seite.

Schon vor wenigen Tagen trafen sich die frisch Verliebten zu einem Lunch-Date in der Stadt. J.Lo und Ben schlenderten Händchen haltend in der Inselhauptstadt durch die Straßen und sahen sich dort die Sehenswürdigkeiten an. Bei einem Restaurantbesuch zeigten der Batman-Darsteller und die "Let's Get Loud"-Interpretin wie glücklich sie damit sind, ihre Liebe nicht länger verstecken zu müssen.

MEGA Ben Affleck und Jennifer Lopez mit Freunden auf Capri

MEGA Ben Affleck und Jennifer Lopez auf Capri

Backgrid / ActionPress Jennifer Lopez und Ben Affleck auf Capri im Juli 2021

