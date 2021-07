Jetzt hat "Die Giovanni Zarrella Show" auch endlich ihr Premieredatum! Fast exakt ein Jahr, nachdem bekannt wurde, dass Giovanni Zarrella (43) einen Dreijahresvertrag beim ZDF unterschrieben hat, ist es nun so weit: Der Sänger wird demnächst das erste Mal sein eigenes Musikformat moderieren und dabei seine Gastgeberqualitäten unter Beweis stellen können. Die erste Sendung flimmert schon im September über die Mattscheiben.

Und zwar am 11. September, um 20:15 Uhr – wie DWDL berichtet, moderiert dann das Ex-Bro'Sis-Mitglied erstmals seine eigene Musikshow im Zweiten Deutschen Fernsehen und tritt damit quasi in die Fußstapfen von Carmen Nebel (65). Giovanni selbst kann es auch kaum noch abwarten und legt besonders auf ein Detail viel Wert: "Die Verbundenheit mit den Zuschauerinnen und Zuschauern ist mir sehr wichtig. Ich möchte, dass sie mich kennenlernen, so wie ich bin, dass sie sich zu jeder Zeit willkommen und wohl fühlen und wir gemeinsam einzigartige Stunden erleben." Das entspricht ganz dem Motto der ZDF-Sendung, das da lautet: "Live Zuhause".

Wer in der "Die Giovanni Zarrella Show" auftreten wird, ist allerdings noch ein gut gehütetes Geheimnis. Das ZDF verriet bisher nur, dass das TV-Publikum sich auf eine breite Palette aus Schlager-, Pop- und Klassik-Stars sowie Newcomern freuen darf. Eine weitere Ausgabe des Formats ist bereits für den 13. November angesetzt.

ZDF / Tobias Schult Giovanni Zarrella in der "Die Giovanni Zarrella Show"

Instagram / giovannizarrella Giovanni Zarrella, Sänger

ZDF / Tobias Schult Giovanni Zarrella, Sänger

