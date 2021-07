Die Sport-Welt ist in Sorge um Simone Biles! Die Kunstturnerin gilt als eine der erfolgreichsten ihrer Klasse und befindet sich aktuell bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio. Doch nachdem die US-Amerikanerin das Mannschaftsfinale vor der vierten Disziplin abgebrochen hatte, zog sie auch ihre Teilnahme am Mehrkampffinale zurück. Ihre mentale Gesundheit hindert sie im Moment – ob die aktuelle Situation auch mit Simones Veröffentlichung ihres sexuellen Missbrauchs vor wenigen Wochen zusammenhängt?

