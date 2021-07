Bald wagen sich wieder tapfere Start-up-Unternehmer in Die Höhle der Löwen! Anfang Juni war die vorerst letzte Folge der Gründershow zu sehen. Die neunte Staffel des Formats mit Moderator Amiaz Habtu (43) hatte es auch ordentlich in sich. Der Pitch der Unternehmer hinter dem Menstruationshelfer Pinky löste einen nationalen Aufschrei aus. Allerdings wurden im Rahmen der Sendung auch wieder einige Erfolgsgeschichten geschrieben. Fans der Show können sich schon jetzt auf neue Diskussionen in der Löwenhöhle freuen, denn: Der Starttermin für die nächste Staffel steht fest!

Wie RTL verkündet, soll es schon in wenigen Monaten so weit sein. Ab dem 9. September werden auf Vox wieder jeden Montag um 20.15 Uhr motivierte Gründer ihre Ideen pitchen. Von den Zukunftschancen werden sich die altbekannten Investoren ein Bild machen: Carsten Maschmeyer (62), Nico Rosberg (36), Ralf Dümmel (54), Dagmar Wöhrl (67), Nils Glagau (45), Judith Williams (48) und Georg Kofler (64). Die Löwen werden in dieser Staffel sogar die höchste jemals geforderte Summe der Showgeschichte zu hören bekommen: Ein Kandidat bietet Anteile an seinem Unternehmen und fordert volle 5 Millionen Euro von den erfolgreichen Geschäftsleuten.

Nach Giulia Siegels (46) Auftritt in der vergangenen Staffel wagt sich auch in dieser Runde wieder ein prominentes Gesicht in die Höhle. Dieses Mal wird TV-Koch Christian Lohse (54) sein Glück versuchen. Zudem werden die Ankerkraut-Gründer Anne und Stefan Lemcke aus der dritten Staffel als Gast-Löwen im Einsatz sein.

Eugen Raimkulow und Andre Ritterwürden, Gründer von Pinky

"Die Höhle der Löwen"-Investoren Carsten Maschmeyer, Dr. Georg Kofler und Judith Williams

TV-Koch Christian Lohse

