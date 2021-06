Wallburga und Reto haben ein Hundehalsband mit integrierter Leine entwickelt und konnten damit in Folge elf von Die Höhle der Löwen mehrfach punkten. Gleich zwei Angebote wurden den beiden Ingenieuren unterbreitet. Dagmar Wöhrl (67) schloss sich mit Nils Glagau (45) zusammen, während Georg Kofler (64) allein um die Gunst der Unternehmer buhlte. Doch für die Gründer von WowWow war klar, dass sie den Doppel-Deal annehmen wollen! Wie es Reto und Walburga heute mit ihrer Entscheidung geht, konnte Promiflash in Erfahrung bringen.

"Die Löwen, die wir uns ursprünglich wünschten, waren Dagmar Wöhrl und Ralf Dümmel (54)", verraten die Eheleute mit Unternehmergeist jetzt im Interview mit Promiflash. Bei der Löwin habe es ihnen vor allem deren Begeisterung für den Tierschutz angetan, während sie sich von Ralph notwendige Unterstützung in der Produktion und beim Vertrieb erhofften. Eine ihrer Wunschlöwinnen ist es geworden – doch nun ist auch Nils mit im Boot. Ein Zugewinn für die Gründer von WowWow, die jetzt schon verkünden: "Wir sind begeistert, wie gut wir in all den unterschiedlichen Themen unterstützt werden."

Nun stehen wichtige Schritte für das Unternehmerpaar an, das betont: "Unsere Absicht ist es, mit WowWow eine erfolgreiche Marke zu entwickeln und zu etablieren." Zukünftig soll es nicht nur bei dem ursprünglichen Hundehalsband bleiben, denn Walburga und Reto streben an, ihr Portfolio zu erweitern. Sie möchten für jeden Hundehalter das passende Produkt anbieten. "Ganz besonders wichtig ist es uns, hierbei eine Produktqualität zu bieten, die dem täglichen Anspruch gerecht wird", stellen sie abschließend klar.

Anzeige

TVNOW / Bernd-Michael Maurer Nils Glagau, Dagmar Wöhrl und Ralf Dümmel

Anzeige

TVNOW / Bernd-Michael Maurer Das Gründerpaar Walburga und Reto Falkenberg mit seinem Hund bei "Die Höhle der Löwen"

Anzeige

TVNOW / Bernd-Michael Maurer Georg Kofler bei "Die Höhle der Löwen"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de