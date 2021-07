Geht in Till Adams Liebesleben doch mehr, als er zugibt? Nach Ex on the Beach feierte der TV-Star ein kurzzeitiges Liebes-Comeback mit seiner früheren Verlobten Hanna Annika. Doch die Beziehung ging kurz darauf auseinander. Nachdem er auch bei Take Me Out sein Glück versucht hatte, betonte der Bademeister gegenüber Promiflash, Single zu sein. Doch hat sich das jetzt schon wieder geändert? Der vermeintliche Solomann wurde beim Händchenhalten erwischt.

Promiflash liegen Bilder des Kielers bei einem Spaziergang durch Hamburg vor. Die Temptation Island-Bekanntheit verbringt dort gerade ihren Urlaub – aber ganz offensichtlich nicht allein. Till wurde neben einer unbekannten Blondine gesichtet und hielt ziemlich vertraut Händchen mit ihr. Um wen es sich bei der Dame handelte, konnten die Fans zwar nicht erkennen – seine Ex-Freundin Hanna soll es aber zumindest nicht gewesen sein. Weil der 32-Jährige sich von seinem Trip auch immer wieder per Social-Media-Story meldet, ist aber eindeutig zu erkennen, dass es sich bei dem Mann aus Rückansicht um ihn handelt. Till trägt dasselbe gestreifte Hemd.

Angeblich ist Till jetzt allerdings auf die ganz große Liebe aus und plant, sich erst dann wieder fest zu binden, wenn es ihm richtig ernst ist. "Bevor ich noch mal eine Beziehung eingehe, muss mich die Frau auch wirklich flashen. Ich würde mir wünschen, dass meine nächste Freundin meine letzte Freundin bleibt", schilderte er im Promiflash-Interview.

TVNow Till und Hanna, "Ex on the Beach"-Teilnehmer

per Tippmail am 29.07.2021 Till Adam mit einer unbekannten Frau

Instagram / tilladam23 Till Adam in Hamburg

