Tom Kaulitz (31) weiß offenbar ganz genau, wie er die Kurven seiner Frau Heidi Klum (48) perfekt in Szene setzt! Aktuell genießt das Ehepaar samt den Kindern der Beauty einen Trip quer durch Europa. Neben jeder Menge Sightseeing kommt es aber offensichtlich nicht zu kurz, auch mal die Seele baumeln zu lassen – und das geht wohl bekanntlich am besten in der Sonne. Jetzt teilte Heidi sexy Aufnahmen, die sie im Bikini zeigen!

Via Instagram veröffentlichte Heidi am Donnerstag Schnappschüsse, auf denen sie am Deck einer Jacht posiert – und zwar in knapper Bademode. Für die spontane Foto-Session rief das Model aber nicht etwa Star-Fotograf Rankin zur Seite: Die Blondine ließ sich einfach kurzerhand von ihrem Gatten abknipsen. Ihn markierte Heidi nämlich anschließend auch liebevoll mit einem roten Herz-Emoji in der Bildunterschrift.

Und siehe da: Tom scheint die Schokoladenseite seiner Liebsten bestens zu kennen. Jedes der drei Pics ist ein Volltreffer. Auf die Resonanz ihrer Community scheint Heidi aber offenbar vorerst zu verzichten – sie deaktivierte die Kommentarfunktion unter dem Beitrag. Doch wer weiß, vielleicht überrascht die 48-Jährige ihre Follower in den kommenden Tagen ja noch mit weiteren heißen Urlaubsgrüßen.

Anzeige

Instagram / heidiklum Heidi Klum im Juli 2021

Anzeige

Instagram / heidiklum Heidi Klum mit ihrem Tom im Juni 2021

Anzeige

Instagram / heidiklum Heidi Klum, TV-Bekanntheit

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de