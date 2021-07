Was ist dran an den pikanten Vorwürfen gegen Max Kruse (33)? Eigentlich schwebt der Fußballer aktuell im siebten Himmel. Der Grund: Bei ihm und seiner Freundin Dilara läuten bald die Hochzeitsglocken. Während Olympia hatte Max seiner Liebsten live im ARD-Interview einen Heiratsantrag gemacht – und sie hat "Ja" gesagt. Jetzt könnte das junge Glück aber getrübt werden. Ex on the Beach-Bekanntheit Vanessa Mariposa behauptet nun nämlich, eine Affäre mit dem Kicker gehabt zu haben.

"Er hatte eine Affäre mit mir – und hat aber eigentlich eine Freundin, die er heiraten will. Ich kann es nicht fassen", zeigte sich die Fitness-Influencerin im Gespräch mit Bild schockiert. Angeblich habe sie zum Zeitpunkt der Liaison nicht gewusst, dass der Union-Berlin-Star vergeben sei. "Wir haben uns gedatet. Er sagte, dass er Single sei. Sonst hätte ich mich nie auf ihn eingelassen. Wir haben in Dubai einige Nächte zusammen verbracht, hatten Sex", erinnerte sie sich an den gemeinsamen Urlaub. Noch im Februar dieses Jahres hätten die beiden Kontakt per Telefon gehabt – zu einem Treffen sei es aber nicht mehr gekommen.

Bei seinem TV-Antrag hatte Max betont, dass er und seine Freundin schon "fast ein Jahr" zusammen seien – demnach also auch zum Zeitpunkt der vermeintlichen Affäre mit Vanessa. "Was zwischen mir und meiner Verlobten passiert, das geht nur mich und sie etwas an. Wir wissen alles voneinander. Unser Vertrauen ist grenzenlos", beteuerte er mittlerweile auf Nachfrage der Zeitung. Via Instagram ergänzte er noch: "Die Wahrheit ist, dass ich Dilara nicht betrogen habe. Dies als wichtige Klarstellung." Mit Frauen, die bloß Aufmerksamkeit auf seine Kosten suchen, wolle er sich nicht länger beschäftigen.

Getty Images Max Kruse, Kicker

TVNOW / Markus Hertrich Vanessa Mariposa, Kandidatin bei "Are You The One – Reality Stars in Love" 2021

Getty Images Max Kruse, Fußballstar

