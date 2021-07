Aktuell steht Max Kruse (33) für die deutsche Fußballmannschaft bei den Olympischen Spielen in Tokyo auf dem Rasen – und dabei konnte er direkt Erfolge erzielen: Das Spiel gegen Saudi-Arabien konnte Deutschland mit einem 3:2 für sich entscheiden. Doch das eigentliche Highlight fand nicht etwa während der Spielzeit, sondern im Interview danach statt: Max machte seiner Freundin nämlich einen Heiratsantrag – und das live im TV!

"Obligatorisch hole ich den Ring raus", begann Max den Antrag im ARD-Interview nach dem Spiel und hielt dann um die Hand seiner Liebsten an: "Ich liebe dich und frage dich hiermit, ob du meine Frau werden willst." Aber nicht nur das! Die süße Botschaft hat Max nämlich zudem auch auf sein schwarzes T-Shirt drucken lassen. Den Schriftzug hielt er am Sonntagnachmittag dann vor Millionen Zuschauern in die Kamera. Das Pärchen sei schon mehrere Monate – fast ein Jahr zusammen, betonte Max.

Zwar hat Max' seinen ausgefallenen Antrag im Live-TV jetzt über die Bühne gebracht – die Antwort seiner Partnerin steht allerdings noch aus. Das verdeutlichte die ARD-Moderatorin Jessy Wellmer ebenfalls noch einmal. "Ob sie 'Ja' gesagt hat, ist noch nicht überliefert", meinte sie nämlich aus dem Studio. Über seine Freundin ist bislang kaum etwas bekannt – aber wer weiß, vielleicht ändert sich das ja schon bald...

Anzeige

Getty Images Fußballer Max Kruse

Anzeige

Getty Images Der Union-Berlin-Kicker Max Kruse

Anzeige

Instagram / max.kruse10 Max Kruse im Oktober 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de