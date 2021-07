Till Adam spricht Klartext! Für den ehemaligen Ex on the Beach-Kandidaten sah es in letzter Zeit liebestechnisch nicht so rosig aus: Die On-Off-Beziehung mit seiner Ex Hanna Annika fand vor Kurzem ihr endgültiges Ende – inklusive Social-Media-Streit. Nun wurde er allerdings händchenhaltend mit einer Unbekannten in Hamburg gesichtet – Till hat Promiflash aufgeklärt, wie sein Verhältnis zu der Blondine ist!

Im Interview mit Promiflash erzählt der Reality-TV-Star, dass er mit seiner Begleitung wohl einen spaßigen Abend verbracht hat. "Verrückte Welt und wilde Nacht gestern. Katerlevel 1.000 und der anonymen Blondine geht es nicht besser", erzählt er. Dennoch sei Till nach wie vor Single: "Sie ist allerdings nicht meine Freundin. Da lasse ich mir definitiv Zeit, da wir uns auch noch nicht lange kennen."

Aus diesem Grund habe der 32-Jährige das Verhältnis eigentlich noch geheimhalten wollen. Eines steht aber trotzdem fest: Die Blondine scheint es Till schon ein wenig angetan zu haben. "Sie ist eine wirklich sehr süße und tolle Frau", schwärmt der Muskelmann.

Anzeige

per Tippmail am 29.07.2021 Till Adam mit einer unbekannten Frau

Anzeige

TVNow Hanna Annika und Till Adam, "Ex on the Beach"-Teilnehmer

Anzeige

TVNow/ Frank Fastner Ex-"Ex on the Beach"-Teilnehmer Till Adam

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de