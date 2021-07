Maurice Haushammer sieht eine rosige Zukunft für Vanessa Mariposa und Diogo Sangre. Bei Ex on the Beach waren sich die Fitness-Influencerin und der Tätowierer zwar nähergekommen – konnten ihre Beziehung aber nicht intensivieren. Seit Kurzem ist klar, dass sie wenig später auch bei Are You The One – Reality Stars in Love aufeinandertrafen. Promiflash-Leser erwischen die zwei nach der Show sogar beim Knutschen. Und auch wenn der Beziehungsstatus offiziell noch ein Geheimnis ist, ist sich TV-Kollege Maurice zumindest sicher, dass die beiden ein Traumpaar wären.

"Ich denke, Diogo und Vanessa wären ein starkes Paar. Wenn die das Trash-TV aufmischen, dann kommen die weit", betonte der Nürnberger im Rahmen der Dr.Sindsen-Fashionshow gegenüber Promiflash. Die zwei seien sich vor allem in einer Sache superähnlich – nämlich, dass sie total ehrlich seien. "Das sind starke Persönlichkeiten [...] – wenn die zwei durchstarten, ist es schwer, sie aufzuhalten”, ergänzte er.

Auch Eric Sindermann (33) vermutet, dass es zwischen der Österreicherin und dem Kölner noch heiß hergehen könnte. Allerdings hat er einen gut gemeinten Rat für die Blondine – denn immerhin trifft sie bei "Are You The One?" auch auf ihren Ex-TV-Lover Tommy Pedroni. "Am Ende hat sie die Qual der Wahl, sie muss nur aufpassen, dass sie nicht ausgenutzt und weggeworfen wird. Wenn eine Frau einen einmal ranlässt, ist der Reiz weg", schilderte er.

Promiflash Vanessa Mariposa und Diogo Sangre in Köln

Promiflash Maurice Haushammer bei der Dr.Sindsen-Fashionshow

TVNOW Vanessa Mariposa und Tommy Pedroni bei "Ex on the Beach"

