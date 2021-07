Maren Wolf (29) erlebt einen ganz besonderen Meilenstein in der Entwicklung ihres Sohnes! Die YouTuberin und ihr Ehemann Tobias sind seit August 2020 stolze Eltern eines Sohnes – seitdem bereichert der kleine Lyan River das Leben des Paares. Regelmäßig teilt die Blondine Updates zur Entwicklung ihres kleinen Schatzes. Nun wandte Maren sich mit großartigen Neuigkeiten an ihre Fangemeinde: Lyan hat seine ersten Schritte gemacht!

"Oh mein Gott, ihr wisst nicht, was gerade passiert ist", teaserte die aufgeregte Beauty auf Instagram an. Maren ist nämlich Zeuge eines ganz besonderen Moments geworden: Ihr Nachwuchs ist erstmals eigenständig auf beiden Beinen unterwegs. "Lyan ist gerade zwei, drei Schritte gelaufen – ohne irgendwas in der Hand", verkündete die stolze Mutter. Danach blendete sie ein Video ein, auf dem ihr Sonnenschein seine ersten Schritte macht und Maren vor Aufregung gar nicht mehr aufhören kann, zu quietschen.

Lyans Gesicht war auf dem Video aber nicht zu erkennen – Maren und Tobias hatten sich nämlich dazu entschieden, das Gesicht ihres Sohnes auf Social Media vorerst nicht mehr zu zeigen. "Man weiß nie, was die Zukunft bringt, aber jetzt ist der Zeitpunkt gekommen und wir haben es für uns so beschlossen", erklärte Maren vor Kurzem auf Instagram.

Instagram / marenwolf Maren und Lyan River Wolf im Juli 2021

Instagram / marenwolf Maren Wolf und ihr Sohn Lyan River Wolf im Juli 2021

Instagram / marenwolf Maren und Tobias Wolf mit ihrem Sohn Lyan

