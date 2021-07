Die Gerüchteküche brodelt weiter – welche Kandidaten und Kandidatinnen werden bei der diesjährigen Promi Big Brother-Ausgabe teilnehmen? Hoch im Kurs sind derzeit Moderator Jörg Draeger (75), Realitystars Rafi Rachek (31) und Melanie Müller (33) – aber auch Daniela Büchner (43). Der Verdacht, dass Letztere mit von der Partie ist, erhärtet sich nun weiter. Danni scheint sich aktuell nämlich nicht auf Mallorca, sondern in Deutschland aufzuhalten!

Hat sich die Goodbye Deutschland-Auswanderin etwa auf Instagram selbst verraten? In Dannis jüngster Story ist zumindest etwas zu sehen, das auf ihren Aufenthalt in Deutschland schließen lässt: eine ganz bestimmte E-Roller-Marke! Die Elektrofahrgeräte der Firma kann man zwar an verschiedenen Orten weltweit mieten – Mallorca gehört allerdings nicht dazu. Auch sonst wirkt der Hintergrund der Aufnahme sehr wie eine Straße in Deutschland. Das könnte tatsächlich für ihre mögliche Teilnahme bei "Promi Big Brother" sprechen – zumal die Produktion der Show bereits kommende Woche, am 6. August in Köln startet!

Danni sorgte in letzter Zeit eher durch ihre On-Off-Beziehung mit Ennesto Monté (46) für Schlagzeilen. Ihre jüngste Trennung fand erst Anfang Juli statt und das Verhältnis scheint die TV-Bekanntheit keinesfalls mehr glücklich zu machen. "Ich wünsche mir wirklich, dass die beiden nie wieder zusammenkommen", plauderte auch ihre Freundin Anastasiya Avilova (32) neulich im Promiflash-Interview aus.

Danni Büchner im Juli 2021

TV-Star Danni Büchner

Ennesto Monté und Daniela Büchner

