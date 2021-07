Wer macht in diesem Jahr bei Promi Big Brother mit? Diese Frage beschäftigt zurzeit einige Trash-TV-Fans. Schon in wenigen Wochen startet die nächste Staffel des Reality-Hits. Welche Promis dieses Mal – gemeinsam eingepfercht auf engstem Raum – um den Sieg kämpfen, ist noch nicht bekannt. Die Gerüchteküche brodelt allerdings schon heftig. Nun steht ein weiterer Name im Raum: Auch Moderator Jörg Draeger (75) soll in den TV-Knast einziehen.

Das erfuhr Bild nun von einem Insider. Demnach soll der frühere "Geh aufs Ganze!"-Star der älteste Mitbewohner in der diesjährigen Promi-WG sein. Für Jörg wäre es der erste Fernsehauftritt seit etwa vier Jahren. Zuletzt wollte er 2017 bei Let's Dance sein Tanztalent unter Beweis stellen – landete allerdings gerade mal auf dem letzten Platz.

Und mit wem könnte der 75-Jährige es bei "Promi Big Brother" zu tun bekommen? Angeblich sollen unter anderem auch Realitystars wie Melanie Müller (33), Danni Büchner (43) und Rafi Rachek (31) mit von der Partie sein. Was glaubt ihr? Wie wird Jörg sich bei "Promi Big Brother" schlagen? Stimmt ab!

Instagram / joergdraeger.official Jörg Draeger, Moderator

Getty Images Jörg Draeger und Marta Arndt bei "Let's Dance" 2017

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner im Januar 2021

