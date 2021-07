Sie wagt den Blick zurück! Daniela Katzenberger (34) begeistert ihre Fans seit vielen Jahren in den verschiedensten TV-Formaten. Seit die gebürtige Rheinland-Pfälzerin 2010 in der Sendung Goodbye Deutschland zu sehen war, hat sie optisch zahlreiche Veränderungen durchgemacht – auf die sie wohl nicht nur mit Wohlwollen zurückblickt! Ihren Followern gewährte die Blondine nun einen kleinen Einblick in einen früheren Look: Vor drei Jahren trug Daniela nämlich eine ziemlich verrückte Frise!

Auf Instagram postete die ehemalige Café-Inhaberin jetzt eine Gegenüberstellung aus Dezember 2018 und Juli 2021. Während Daniela sich in der aktuellen Aufnahme mit gezähmter Frisur präsentiert, stehen ihr vor nicht einmal drei Jahren noch die Haare zu Berge! "Kennt ihr das, wenn ihr euch Bilder von früher anschaut und denkt: 'Ach du Scheiße, What the fuck?' Genau an dem Punkt bin ich jetzt!", schrieb die 34-Jährige unter den Beitrag.

Als Kirsche auf der Sahne garnierte Daniela den Throwback mit einem Wortspiel. "Verdammt lang hair", schrieb sie als Hashtag unter die Fotos. Ihre Fans dürfen gespannt sein, ob demnächst noch andere Funde aus der Vergangenheit ans Tageslicht kommen.

Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, TV-Star

Anzeige

Instagram / lucascordalis Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis im Juli 2021

Anzeige

Getty Images Daniela Katzenberger, TV-Bekanntheit

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de