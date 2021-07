Lou war für Elsa keine Unbekannte! In der Wiedersehensfolge von Princess Charming ließ Moderatorin Lola Weippert (25) bereits durchblicken, dass nach den Dreharbeiten zur Show zwischen den beiden Finalistinnen etwas gelaufen sei. Auf Lous Geburtstagsparty sollen sie sich nähergekommen sein. Doch damit nicht genug – denn Elsa lässt jetzt schon die nächste Bombe platzen: Die Studentin plauderte nun aus, dass sie mit der Saarbrückerin schon vor ihrer Teilnahme an dem Flirtformat Kontakt hatte!

In einem neuen YouTube-Video von Ramon Wagner, der den Kanal "Die It-Girl Agenten" betreibt, spricht die 23-Jährige jetzt ganz offen über ihre Mitstreiterin. "Lou kannte ich vorher schon", verriet Elsa und fügt an: "Ja, wir haben mal auf Instagram geschrieben und uns so ein bisschen kennengelernt." Aus dem Flirt sei letztendlich aber nichts geworden – der Kontakt habe sich bereits vor den Dreharbeiten wieder im Sand verlaufen.

Als die Berlinerin die 21-Jährige daraufhin in der Show wiedergesehen habe, sei die Situation zunächst ziemlich verwirrend für Elsa gewesen. "Es war ein Schock, interessant, unerwartet. Dann war es schon so: 'Wow, du hier?'", berichtete sie. Trotzdem sei es für beide kein Problem gewesen, dass sie sich bereits gekannt haben: "Wir sind damit gut umgegangen."

