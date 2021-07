Britney Spears (39) vermisst ihre Jungs! In ihrer Ehe mit ihrem Ex-Mann Kevin Federline (43) sind die beiden Söhne Sean Preston (15) und Jayden James (14) entstanden. Doch nach ihrer Trennung entbrannte ein erbitterter Sorgerechtsstreit, der schließlich auf 70 und 30 Prozent zugunsten des Vaters festgelegt wurde. Dabei sind es gerade ihre Kids, die der "...Baby One More Time"-Interpretin während ihres aktuellen Vormundschaftsprozesses Halt geben könnten.

"Britney ist am glücklichsten, wenn sie mit ihren Jungs zusammen ist", verriet eine Quelle gegenüber Us Weekly. "Selbst mit all den Regeln und Einschränkungen in ihrem Leben – wenn sie mit ihnen zusammen ist, verblasst all das." Die 39-Jährige sei eine lustige und coole Mutter. Das Problem sei jedoch, dass sie aufgrund der Sorgerechtsregelung kein Mitspracherecht im täglichen Leben der Teenager habe. "Kevin darf alle wichtigen Entscheidungen für ihre Jungs treffen", fügte der Insider hinzu.

Dabei wünscht Britney sich sogar noch ein Geschwisterchen für ihre Söhne. Die Vormundschaft verbietet ihr jedoch eine weitere Schwangerschaft, weshalb ihr vor Jahren eine Spirale eingesetzt wurde. "Dieses sogenannte Team lässt mich nicht zum Arzt gehen, um sie herauszunehmen. Sie wollen nicht, dass ich Kinder bekomme – keine Kinder mehr", klagte die Musikerin im Juni vor Gericht.

Getty Images Britney Spears mit ihren Söhnen Sean und Jayden James Federline, Juli 2013 in Westwood

Instagram / britneyspears Britney Spears mit ihren Söhnen Sean Preston und Jayden James

Instagram / britneyspears Britney Spears mit ihrem Freund Sam Ashgari

