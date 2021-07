Schwebt Saskia Atzerodt (29) etwa wieder auf Wolke sieben? Zuletzt sorgte die TV-Bekanntheit mit eher traurigen Nachrichten für Aufsehen: Mitte April verriet die Blondine, dass sie eine Fehlgeburt hatte. Jetzt scheint es bei der Beauty aber wieder bergauf zu gehen. Hat die ehemalige Bachelor in Paradise-Kandidatin vielleicht sogar wieder einen neuen Mann an ihrer Seite? Mit ihrer Antwort im Netz ließ Saskia jetzt jedenfalls die Gerüchteküche brodeln!

Im Rahmen einer Fragerunde bei Instagram wollte ein neugieriger Follower von Saskia wissen, ob sie denn im Moment wieder verliebt sei. Darauf antwortete die Schönheit prompt: "Ich bin aktuell echt sehr glücklich... so glücklich wie lange nicht mehr!" Soll das etwa heißen, dass Saskia ihren Mister Right gefunden hat? Die darauffolgende Frage, ob man das einstige Bachelor-Girl mal auf ein Date treffen könne, verneinte sie jedenfalls. Sieht also ganz so aus, als wäre Saskias Herz derzeit wieder vergeben.

Mit der vergangenen Fehlgeburt ging nämlich auch Saskias bisherige Beziehung in die Brüche. "Ich war in dieser Zeit emotional und oft schnell genervt und dann kam eines zum anderen und es war besser für uns beide, dass wir uns trennen", erklärte die 29-Jährige zum damaligen Zeitpunkt auf Instagram. Das Ex-Paar sei allerdings im Guten auseinandergegangen.

Saskia Atzerodt, Reality-TV-Star

Saskia Atzerodt, ehemalige "Bachelor in Paradise"-Kandidatin

Saskia Atzerodt, Reality-TV-Star

