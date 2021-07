Gerda Lewis (28) im Bachelorette-Talk! Die Influencerin hatte im Jahr 2019 selbst die Rolle der Rosenkavalierin in der Kuppelshow übernommen – und weiß demnach genau, wie das Format funktioniert. Auch die aktuelle Staffel verfolgt sie und ist bisher total begeistert von der Schnittblumenverteilerin Maxime Herbord (26). Auch über die Kandidaten hat sie sich offenbar schon Gedanken gemacht. Gegenüber Promiflash verriet Gerda jetzt, welchen der diesjährigen Single-Männer sie ganz weit vorne sieht!

Im Gespräch mit Promiflash redete die einstige Germany's next Topmodel-Teilnehmerin jetzt ganz offen über die aktuelle Ausgabe der Kuppelshow. "Ich finde die Kandidatenauswahl besser als letztes Jahr", plauderte sie aus. Einige Männer haben es ihr ganz besonders angetan. "Ich sehe aktuell Julian Dannemann (27), Max Adrio (31) und Zico Banach (30) in den Top drei", berichtete Gerda. Trotzdem finde sie die Hotties aus ihrer damaligen Staffel natürlich immer noch am besten.

Obwohl sie im Interview explizit die drei Teilnehmer als ihre Favoriten nannte, habe die 28-Jährige aber trotzdem kein Interesse an einem von ihnen. Sollte es mit Maxime also nicht klappen, brauchen sich die Hotties keine allzu großen Hoffnungen bei der Kölnerin zu machen. "Ich bin nicht auf der Suche nach einem Mann", erklärte sie bestimmt.

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis, Influencerin

TVNOW Max, Maxime und Julian bei "Die Bachelorette" 2021

Instagram / maximeee Maxime Herbord, Bachelorette 2021

