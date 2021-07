Was für eine nette Familie! Ende April brachte Tanja Szewczenko (44) ihre Zwillinge Leo und Luis zur Welt. Für die ehemalige Alles was zählt-Darstellerin ist es nicht der erste Nachwuchs: Sie hatte ihre Tochter Zoé mit in ihre Beziehung zu Norman Jeschke (42) gebracht. Seit der Geburt ihrer Twins versorgt die einstige Eiskunstläuferin ihre Community immer wieder mit Updates aus ihrem Mama-Alltag. Nun hat sie ihre fünfköpfige Rasselbande für ein Familienfoto zusammengetrommelt.

Auf Instagram teilte die Blondine ein zuckersüßes Familienfoto. Während Norman und Tanja jeweils einen der Zwillinge im Arm halten, grinst Zoé zwischen ihren Brüdern in die Kamera. Wie happy die fünf sind, sieht man ihnen deutlich an. "Da haben wir es alle mal gemeinsam auf ein Foto geschafft. Und ich muss sagen, das Bild ist voll…", schrieb Tanja zu der Aufnahme. Und tatsächlich, viel Platz ist auf dem Schnappschuss wirklich nicht mehr.

Die 44-Jährige machte allerdings deutlich, dass es harte Arbeit war, dieses Foto zu schießen. "Es war nämlich alles andere als einfach, uns kurz mal zu positionieren und den Selbstauslöser zum richtigen Moment zu drücken", witzelte sie unter dem Beitrag. Dafür finde sie das Bild aber sehr gelungen.

Instagram / tanjaszewczenko Tanja Szewczenko im Juli 2021

Instagram / tanjaszewczenko Die Ex-"Alles was zählt"-Darstellerin Tanja Szewczenko

Instagram / tanjaszewczenko Tanja Szewczenko mit ihren Zwillingen

