Simone Biles (24) ist dankbar für die ganze Liebe. Erst kürzlich hatte die Sportlerin ihren Rücktritt von den Olympischen Spielen bekannt gegeben. Aus mentalen Gründen entschied sich die Goldmedaillengewinnerin dazu, an keinen weiteren Wettkämpfen mehr teilzunehmen, um ein Verletzungsrisiko auszuschließen. Von vielen Fans und Promis erhielt die in Ohio geborene Beauty positive Reaktionen auf ihr Olympia-Aus. Jetzt bedankte sich die Turnerin für all den Zuspruch und die Unterstützung.

Auf Instagram teilte Simone zwei Fotos, die sie mit den beiden Trainerinnen des US-amerikanischen Turnteams zeigen. "Ich bin für immer dankbar dafür, dass ich ein so tolles Unterstützungssystem an meiner Seite habe", schrieb die 24-Jährige in ihrem Beitrag. Auf einer der Aufnahmen, die von den Wettkämpfen in Tokio stammt, wurde die Olympionikin von ihrem Coach Cecile Landi gedrückt und auf dem anderen Bild unterhielt sie sich angestrengt mit der medizinischen Teamberaterin Marcia Faustin.

Bereits zuvor hatte sich Simone via Twitter bei ihren Followern für deren Verständnis und Support bedankt. "Die überschwängliche Liebe und Unterstützung, die ich erhalten habe, hat mich erkennen lassen, dass ich mehr wert bin als nur meine Erfolge und mein Turn-Können", hatte das Ausnahmetalent schlicht in ihrem Tweet geschrieben. Sie versicherte zudem, dass sie zuvor nie daran geglaubt habe, für etwas anderes als für ihre Leistungen wertgeschätzt zu werden.

Getty Images Simone Biles im Juli 2021 bei den Olympischen Spielen in Tokio

Getty Images Simone Biles im Juli 2021 bei den Olympischen Spielen in Tokio

Getty Images Simone Biles und Cecile Landi im August 2019

