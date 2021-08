Endlich ist es raus! Dagi Bee (26) und ihr Ehemann Eugen Kazakov (27) werden zum ersten Mal Eltern, wie die YouTuberin am Sonntag in einem emotionalen Video bekannt gab. Die Freude bei den werdenden Eltern ist riesig. In dem Clip ist beispielsweise zu sehen, wie Eugen den bereits deutlich sichtbaren Babybauch von Dagi liebevoll streichelt. Kurz nach der Verkündung meldete der Creative Director sich jetzt erstmals zu Wort und versuchte seine Gefühle in Worte zu fassen.

Seit Veröffentlichung der Baby-News wird das Paar mit Glückwünschen überschüttet. In seiner Instagram-Story bedankte Eugen sich nun von ganzem Herzen dafür. Aktuell befinden er und Dagi sich mit ihren Lieben auf Ibiza. Der heutige Tag wird für die Familie wohl immer in besonderer Erinnerung bleiben. "Wir genießen diesen letzten Tag mit der ganzen Familie hier auf Ibiza und sind einfach nur sehr glücklich darüber, es endlich verkündet zu haben", schrieb Eugen weiter.

Anfang des Jahres deutete die 26-Jährige an, dass Nachwuchs möglicherweise nicht mehr lange auf sich warten lässt. "Es ist immer besser, ein Ziel im Leben zu haben, damit man weiß, wohin man strebt. Mein einziges Ziel, was ich jetzt noch habe, ist Kinderkriegen", erzählte sie damals in einem Video. Und dieses Ziel ist nun zum Greifen nah. Wann Eugen und Dagis Kind zur Welt kommen soll, ist allerdings noch nicht bekannt.

Instagram / eugenkazakov Eugen Kazakov und Dagi Bee, Social-Media-Stars

ActionPress Dagi Bee und Eugen Kazakov, Social-Media-Stars

Instagram / dagibee Dagi Bee und Eugen Kazakov

