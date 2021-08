Dagi Bee (26) meldet sich zu ihren Babynews! Vor wenigen Stunden gab die YouTuberin bekannt, dass sie gemeinsam mit ihrem Mann Eugen Kazakov (27) ihr erstes Kind erwartet. In einem Video hielt sie stolz einen

positiven Schwangerschaftstest in die Kamera. Außerdem war flüchtig zu erkennen, dass Dagi bereits einen kleinen Babybauch hat. Diesen zeigte die Influencerin in einem neuen Beitrag nun noch einmal genauer!

Auf Instagram veröffentlichte die 26-Jährige ein Foto, auf dem sie und ihr Liebster vor einer traumhaften Kulisse am Meer stehen. Während Dagi mit einem breiten Grinsen in die Kamera lächelt, umarmt Eugen sie von hinten und streichelt ihren Bauch: Tatsächlich ist schon eine kleine Mini-Wölbung zu erkennen. Dass sie Eltern werden, ist für die beiden immer noch nur schwer begreiflich. "Wir können es ehrlich gesagt noch gar nicht so richtig fassen, was wir gerade erleben und was für ein unglaubliches Glück wir haben. Wir bekommen ein Baby und könnten nicht glücklicher sein", schrieb die Webvideoproduzentin in der Bildunterschrift.

Darüber hinaus bedankte sich die gebürtige Düsseldorferin bei ihren Fans für die zahlreichen Glückwünsche. "Wir danken euch vom Herzen", kommentierte sie auch im Namen ihres Ehegatten.

