Tolles Liebes-Update von Kattia Vides (33): Die ehemalige Bachelor-Kandidatin ist jetzt eine verheiratete Frau! Im Juli vergangen Jahres gab Kattia ihre Verlobung mit CDU-Politiker Patrick Weilbach (34) bekannt. Kürzlich verriet sie auch das Hochzeitsdatum: Am 31. Juli wollten Kattia und Patrick den Bund der Ehe eingehen. Und genau so kam es nun auch. Das Paar hat sich auf dem Standesamt in Kassel das Jawort gegeben.

Wie Bild berichtet, schwor sich das Brautpaar am Samstag um Punkt zwölf die ewige Treue. Bei der Zeremonie trug die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin ein weißes Meerjungfrauenkleid mit Schleier. Nach der Trauung feierten Kattia und Patrick mit ihrem engsten Freundes- und Familienkreis auf Schloss Schönfeld. Unter den geladenen Gästen befand sich auch Ex-Bachelor-Teilnehmerin Viola Kraus (30).

Für das Paar hätte der Tag wohl nicht schöner sein können. "Vor dem Dschungelcamp war ich nicht so aufgeregt wie vor der Hochzeit!", gab die 33-Jährige zu und ihr frischgebackener Ehemann ergänzte freudestrahlend: "Ich würde sagen, ich bin glücklich!"

Kattia Vides im Juli 2021

Kattia Vides und Patrick Weilbach, Juni 2020

Kattia Vides, ehemalige "Bachelor"-Kandidatin

