Katharina Damm hat es gleich noch einmal getan! Im April 1019 hatte die Schwester von Anna Maria Damm (25) ganz romantisch in Los Angeles einen Heiratsantrag von ihrem Leonardo bekommen. Zehn Jahre war das Paar zu diesem Zeitpunkt bereits zusammen. Seit Freitag sind die beiden nun endlich Mann und Frau – und kommen aus dem Feiern gar nicht mehr heraus. Denn am Samstag folgte bereits die große Hochzeitsfeier mit all ihren Lieben.

Das teilte Katharina ihrer Community jetzt auf Instagram mit. "Und sie lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage... Ich habe gestern meinen Traumprinzen geheiratet", schrieb die Netz-Beauty zu einem Foto mit ihrem frisch angetrauten Ehemann. Neben ihren Fans gratulierten ihnen auch zahlreiche befreundete YouTuber. Patrizia Palme, die bei beiden Trauungen dabei war, schrieb etwa: "So schön, es war ein unglaublicher Tag. Danke, dass wir ein Teil davon sein durften."

Dass Leo der Richtige ist, hatte die Brünette schon vor Kurzem beim Make-up-Launch von got2b gegenüber Promiflash betont. Den Hochzeitstermin wollte sie zwar nicht verraten, dafür erklärte Katharina im Gespräch: "Nach zwölf Jahren Beziehung bin ich perfekt vorbereitet. Ich bin ready, es kann losgehen!"

Instagram / katharinadamm_official Katharina Damm und ihr Partner Leo bei der Hochzeit

Instagram / patriziapalme Patrizia Palme, Influencerin

Instagram / katharinadamm_official Katharina Damm mit ihrem Partner Leo

