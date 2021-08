Überraschende Nachrichten von Anna Iffländer und Marc Zimmermann! Der Student und die Kosmetikerin lernten sich in der vierten Love Island-Staffel kennen und lieben. Schon während der Show wichen sie einander kaum von der Seite – und auch danach schienen sie überglücklich miteinander zu sein. Seit einigen Monaten zeigen sie sich jedoch nur noch selten zusammen im Netz – Anna erklärte, dass sie und Marc ihre Beziehung von nun an privat halten wollen. Doch jetzt verkünden die Realitystars: Sie haben sich getrennt!

Auf Instagram verfasste Marc einen Post, in dem er das Liebes-Aus bestätigt. Er und Anna hätten langfristig festgestellt, dass sie einfach zu unterschiedliche Ziele verfolgen. Böses Blut fließt zwischen ihnen aber nicht: "Wir sind friedlich auseinandergegangen und beide unglaublich dankbar für unseren gemeinsamen Weg, für alles was wir miteinander teilen und vor allem voneinander lernen durften." Die gemeinsame Beziehung sei ein Kapitel in ihrem Leben, das sie so schnell nicht vergessen werden. Dennoch benötigen die beiden erst einmal Zeit, vollständig damit abzuschließen.

Darüber hinaus scheint Marc jedoch positiv in die Zukunft zu blicken. "Ich glaube immer fest daran, dass alles was im Leben passiert aus einem bestimmten Grund passiert, den wir zu einem späteren Zeitpunkt ganz sicher erfahren und verstehen werden", fasste der Influencer abschließend zusammen.

Anzeige

Instagram / annaiff Marc Zimmermann und Anna Iffländer

Anzeige

Instagram / annaiff Marc Zimmermann und Anna Iffländer im Mai 2021

Anzeige

Instagram / marcz_instagraem Anna und Marc, Reality-TV-Teilnehmer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de