Und da waren es sieben! Fetty Wap ist neben seiner Musik wohl mittlerweile vor allem für seine Potenz berühmt. Der Rapper hat mit sechs verschiedenen Frauen Kinder gezeugt. Zuletzt kam im Januar seine Tochter Alaiya zur Welt. Exfreundin Alexis Skyys Fruchtblase platzte drei Monate zu früh, das Baby ist aber wohlauf. Und heute wurde nun bekannt, dass eine andere Frau ebenfalls ein Kind von dem Künstler geboren hat.

Lezhae Zeona verkündete die freudige News in einem Instagram-Live-Video, berichtete People. Sie habe einen kleinen Jungen bekommen und alle seien gesund und munter. Von Fetty Wap selbst gab es dazu noch kein offizielles Statement. Mit Lezhae hat er bereits eine fast dreijährige Tochter. Außerdem wurde der Musiker seit 2011 noch dreimal Vater von Mädchen und hat noch einen Sohn.

Als Fetty im letzten Jahr verkündete, dass er ein weiteres Baby bekommt, kritisierten einige Follower ihn heftig dafür, so viele Kids mit verschiedenen Müttern zu zeugen. Das prallte an dem 26-Jährigen ab: "Alle Moms meiner Kinder schauen nach vorn und leben ihr Leben. Sie erlauben es mir, ein Dad zu sein, also sind mir andere Meinungen völlig egal. Ich war schlau genug, mein Geld zu investieren, sodass meine Kinder später Geld haben werden."

Instagram / alexisskyy_ Alexis Skyy, On-Off-Freundin von Rapper Fetty Wap

Instagram / alexisskyy_ Ungeborenes Baby von Rapper Fetty Wap

Ethan Miller / Getty Images Fetty Wap, Rapper

