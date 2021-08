Aus Jamie Lee Curtis (62) steht voll und ganz hinter ihrem Nachwuchs! Als Darstellerin in dem 1978 erschienenen Film "Halloween – Die Nacht des Grauens" feierte die in Los Angeles Geborene ihren großen Durchbruch als Schauspielerin. Auch in ihrem Privatleben fand sie schnell das große Glück. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Christopher Guest (73) gründete sie 1984 eine Familie und zog zwei Kinder groß, die inzwischen beide erwachsen sind. Nun erklärte die Schauspielerin, dass ihr Nesthäkchen transgender sei.

In einem Interview mit dem AARP-Magazin verriet die 62-Jährige, dass sie erst kürzlich ihre bisherige Einstellung abgelegt habe, dass das Geschlecht eines Menschen festgelegt und unveränderlich sei. Jamie informierte die Zeitschrift nämlich, dass sie und ihr Mann "mit Staunen und mit Stolz beobachtet haben, wie aus unserem Sohn unsere Tochter Ruby wurde". Und sie gab noch mehr Neuigkeiten von Ruby preis: "Sie und ihr Verlobter werden nächstes Jahr in einer Hochzeit vermählt, die ich durchführen werde", kündigte die zweifache Mutter voller Vorfreude an.

Ruby sei mittlerweile 25 Jahre alt und würde als Editor für Computerspiele arbeiten, berichtete Jamie weiter. Auch ihre Erstgeborene Annie habe die große Liebe gefunden und sei sogar bereits verheiratet. Auch wenn ihre Kinder die "Freaky Friday"-Darstellerin bisher noch nicht zur Großmutter machten, so sei die Kinderbuchautorin voller Hoffnung, bald Enkel zu bekommen, erklärte sie abschließend.

Getty Images Thomas Guest und Jamie Lee Curtis im Januar 2017

Getty Images Schauspielerin Jamie Lee Curtis

Getty Images Christopher Guest und Jamie Lee Curtis in Los Angeles, 2011

