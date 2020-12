Jamie Lee Curtis (62) blickt auf ihre Ehejahre zurück. Im Jahr 1984 heiratete der Hollywoodstar den Schauspieler Christopher Guest (72). Gemeinsam adoptierte das Paar in den darauffolgenden Jahren zwei Kinder: Ihre Tochter Annie und ihren Sohn Thomas. Nun jährte sich der Hochzeitstag der Eheleute zum 36. Mal. Diesen Anlass nutzte die "Halloween"-Darstellerin, um ihrem Mann öffentlich eine rührende Liebeserklärung zu widmen: Jamie habe auf ewig eine tiefe Verbindung zu ihrem Mann!

"Eine der längsten Beziehungen, in der ich nach Geborgenheit, Nähe und einer Verbindung gesucht habe, ist die mit Chris", begann die 62-Jährige ihren emotionalen Beitrag auf Instagram. "Meine Hand in seiner. Damals wie heute", richtete die Kinderbuchautorin liebevolle Worte an ihren langjährigen Partner. Durch ihre Kinder, Familie und Freunde seien sie in einer Art "menschlich-emotionalen Kette" auf ewig miteinander verbunden – und begleiteten sich sowohl durch schlechte als auch gute Zeiten, hieß es weiterhin.

Aber nicht nur ihr Mann Christopher kam in den Genuss, eine süße Liebeserklärung von Jamie zu bekommen. Auch ihrem Patenkind Jake Gyllenhaal (40), der am 19. Dezember seinen Geburtstag feierte, widmete seine Patentante niedliche Beiträge im Netz. So teilte sie zum Beispiel anlässlich seines Ehrentages ein Instagram-Video, in dem Jake mit dem Sänger Rufus Wainwright den Klassiker "All I Have to Do Is Dream" von den Everly Brothers performt.

