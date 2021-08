Hat Prinzessin Beatrice (32) etwa ein Lieblingsmuster, auf das sie in ihrer Schwangerschaft gerne zurückgreift? Die Prinzessin von York und ihr Ehemann Edoardo Mapelli Mozzi (37) erwarten ihr erstes Kind. Seit Bekanntgabe der tollen Nachricht verzückt Beatrice regelmäßig mit ihren Umstandslooks. Auf ein Print scheint sie dabei besonders zu stehen: Wie schon Anfang Juli war die Tochter von Prinz Andrew (61) und Sarah Ferguson (61) jetzt erneut in einem Pünktchenkleid unterwegs.

In ihrer Funktion als Vizepräsidentin für Partnerschaften und Strategie beim Softwareunternehmen Afiniti nahm Beatrice nun an einem Event teil. Moderatorin LaPorsche Thomas war so begeistert von der 32-Jährigen, dass sie gleich mehrere Fotos mit ihr auf Twitter postete. Die Schnappschüsse zeigen nicht nur Beatrice' Vorliebe für Pünktchen, sondern auch ihre wachsende Körpermitte. Beim genauen Hinsehen ist ihre Babykugel deutlich zu erkennen.

"Die Prinzessin mit ihrem Babybauch sind die besten Bilder, die ich mir für dieses Wochenende wünschen konnte. Danke fürs Teilen!", freute sich beispielsweise ein User über die Aufnahmen. In den kommenden Wochen wird Beatrice' Bauch noch ordentlich wachsen. Ihr Baby, dessen Geschlecht bisher nicht bekannt ist, kommt im Herbst zur Welt. Bis dahin wird die Beauty ihre Fans wohl noch das eine oder andere Mal mit ihren Pünktchen-Looks verzaubern.

Anzeige

Backgrid / ActionPress Prinzessin Beatrice und Edoardo Mapelli Mozzi beim Dior Sessions Book Launch

Anzeige

ActionPress Prinzessin Beatrice im Juli 2021 in London

Anzeige

Getty Images Prinzessin Beatrice, Mitglied der britischen Königsfamilie

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de