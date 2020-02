Eines ist bei der amfAR-Gala in New York garantiert: ein riesiger Star-Auflauf! Neben Model Elsa Hosk (31) oder Vogue-Ikone Anna Wintour (70) erschien auch Heidi Klum (46) auf dem Event zugunsten der US-Aidshilfe. Mit im Schlepp hatte die Jury-Chefin von Germany's next Topmodel zwei ihrer Kandidatinnen aus der diesjährigen 15. Staffel. Während sich die Mädels nicht nur über Selfies mit waschechten Hollywood-Stars freuen konnten, trafen sie auch auf jemanden, der ihre Erlebnisse bei GNTM bestens kennen dürfte: Ex-Teilnehmerin Carina Zavline (22). Und die verriet spontan, wie weit es die beiden in der Sendung schaffen werden!

Achtung, Spoiler!

Tamara und Jacky waren die glücklichen Castingshow-Mädels, die Heidi sowohl zum Event als auch zum roten Teppich vor der Veranstaltung mitnahm. Dort trafen die Nachwuchs-Stars auch auf Kollegin Carina. "Leute, ich bin hier mit den 'Germany's next Topmodel'-Girls, ich verrate euch ein Staatsgeheimnis: Die zwei sind in der Top Ten."

Ob es Tamara und Jacky womöglich sogar noch über die Top Ten hinausschaffen? Es ist schließlich längst bekannt, dass in jedem Jahr mindestens eines der Mädchen, das Heidi zur amfAR-Gala mitgenommen hat, auch ins Finale der jeweiligen Staffel kam.

Instagram / carina Carina Zavline, Tamara und Jacky bei der amfAR-Gala 2020

Splash News Heidi Klum und GNTM-Kandidatin Jacky bei der amfAR-Gala in New York

Splash News Heidi Klum und die GNTM-Kandidatinnen Cäcilia und Vanessa bei der amfAR-Gala 2019

