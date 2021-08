Was denken die Ex-Kandidaten über diese Nachfolgerin? Erst seit wenigen Tagen ist klar, dass Sylvie Meis (43) die neue Moderatorin von Love Island wird, nachdem die letzten fünf Staffeln Jana Ina Zarrella (44) diese Position besetzt hatte. Die Frau von Giovanni Zarrella (43) ist über ihre Nachfolgerin total begeistert und freut sich für die gebürtige Niederländerin. So stehen die "Love Island"-Stars zu der neuen Gastgeberin.

Promiflash hat bei einigen ehemaligen Kandidaten und Kandidatinnen einmal nachgehakt. Das Pärchen Dijana Cvijetic (27) und Marcellino Kremers ist hin und weg von der Blondine. Vor allem Dijana ist ein riesen Fan von Sylvie. "Mega-cool! Wirklich Hammer. Ich habe das gesehen und dachte mir: 'Wie geil'. Von mir aus hätte das ja auch schon vorher sein können", betont sie im Interview. "Es ist sehr schwer, in diese Fußstapfen zu treten, aber ich glaube, die Sylvie macht das schon ganz gut", fügt ihr Partner hinzu.

Auch die Staffelsiegerin von 2020 Melina Hoch gibt sich positiv: "Es kann schon ganz cool werden, es wird am Anfang sicher schwierig für Sylvie, aber ich glaube schon, dass sie das gut macht." Für sie sei Jana Ina aber einfach mit "Love Island" verbunden. Auch Gerda Lewis (28)' Ex Melvin Pelzer (26) sieht großes Potenzial in der 43-Jährigen. "Ich finde, Sylvie Meis ist 'ne Frau mit megaviel Ausstrahlung, sie hat schon viele Shows moderiert, deswegen wird sie den Job von Jana Ina gut meistern können", meint er gegenüber Promiflash. Finnja Bünhove kann ihren TV-Kollegen da nur zustimmen. Sie feiere Sylvie als neuen "Love Island"-Host, denn sie sei einfach eine "megakrass schöne Frau".

Anzeige

RTLZWEI/ Severin Schweiger Sylvie Meis, "Love Island"-Moderatorin

Anzeige

Instagram / melina.hoch Melina Hoch im Juli 2021

Anzeige

Instagram / melvinpelzer Melvin Pelzer, Reality-TV-Teilnehmer

Instagram / finnja__von__buenhove "Ex on the Beach"-Teilnehmerin Finnja Bünhove

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de