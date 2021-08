Auf dieses Essen hat die schwangere Svenja gerade besonders Lust. Die einstige Take Me Out-Kandidatin hatte ihren Partner Steve in der Kuppelshow kennengelernt und mittlerweile gehen die beiden seit fast vier Jahren zusammen durchs Leben. Ihre Liebe krönt das Pärchen nun mit seinem ersten gemeinsamen Kind. Mit Promiflash plauderte Svenja jetzt über ihre anderen Umstände und verriet, auf was sie aktuell besonders Heißhunger hat.

"Vom Essen her stehe ich total auf Zitrone im Wasser, Oliven und Nektarinen", erzählte die Schwangere im Gespräch mit Promiflash. Aber besonders auf Popcorn könne sie derzeit auf gar keinen Fall verzichten, das gehe bei ihr immer. Eine Sache kommt ihr aber nicht mehr in den Kühlschrank: "Als Kölnerin musste ich meine große Lust auf Mett natürlich hintendran stellen. Habe jedoch als Alternative neulich veganes Mett hergestellt."

Mittlerweile ist ihr Baby schon so groß, dass es anfängt, sich zu bewegen. "Seit gestern spüre ich so allmählich erste Bewegungen, wenn auch derzeit eine Art Blubbern zu erkennen ist. Ich kann es schon kaum erwarten, wenn es im Bauch richtig zur Sache geht", berichtete Svenja im Promiflash-Interview.

Anzeige

Instagram / mrs.tollpatschig Das "Take Me Out"-Paar Svenja und Steven mit Svenjas Tochter Zoé

Anzeige

Instagram / mrs.tollpatschig Svenja Theißen, ehemalige "Take Me Out"-Kandidatin

Anzeige

Instagram / mrs.tollpatschig Steve und Svenja, ehemalige "Take Me Out"-Kandidaten

Anzeige



