Svenjas Baby ist inzwischen schon richtig aktiv im Bauch! Vor wenigen Wochen gab die ehemalige Kuppelshow-Teilnehmerin bekannt, dass sie gemeinsam mit ihrem Partner Steve, den sie in der fünften Staffel von Take Me Out kennenlernte, ein Kind erwartet. Svenja ist bereits im vierten Monat und hat eine bislang recht reibungslose Schwangerschaft hinter sich. Inzwischen macht sich ihr Nachwuchs aber immer mehr bemerkbar: Ihr Baby fängt an, sich zu bewegen!

Gegenüber Promiflash erklärte die Hamburgerin: "Seit gestern spüre ich so allmählich erste Bewegungen, wenn auch derzeit eine Art Blubbern zu erkennen ist. Ich kann es schon kaum erwarten, wenn es im Bauch richtig zur Sache geht." Steve und Svenjas erstes Kind Zoé, das sie mit in die Beziehung gebracht hat, würden ihren Bauch täglich küssen und sich sehr gut um sie kümmern. "Hoffentlich bleibt das auch nach der Schwangerschaft so", führte sie weiter aus. Ihre Tochter sei jedenfalls schon sehr aufgeregt und frage täglich, wann ihr Geschwisterchen endlich zur Welt komme.

In einem früheren Promiflash-Interview verdeutlichte Svenja bereits, wie sehr sich Zoé auf das Baby freut. "Seit Februar 2020 betont sie oft genug – sobald man sie fragt, was sie sich zum Geburtstag oder Weihnachten wünscht – dass sie ein echtes Baby haben möchte", verriet die künftige zweifache Mutter.

Instagram / mrs.tollpatschig Steve und Svenja, ehemalige "Take Me Out"-Kandidaten

Instagram / mrs.tollpatschig Svenja Theißen mit ihrer Tochter Zoé

Instagram / mrs.tollpatschig Svenja und Steve in Hamburg

