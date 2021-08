Bekommt auch GZSZ-Star Felix von Jascheroff (38) bald seine eigene Spin-off-Serie? Der John-Bachmann-Darsteller durfte sich nun über ein ganz besonderes Jubiläum freuen: Seit genau 20 Jahren gehört er zum festen Bestandteil der beliebten Serie – und ein Ende ist noch lange nicht in Sicht. Den Drehbuchautoren fallen immer wieder spannende Storys rund um den Gastronom ein. Felix könnte sich sogar vorstellen, Johns Geschichte – analog zu Valentina Pahde (26) und Timur Ülkers (32) Spin-offs – in einer eigenen Miniserie weiter zu erzählen.

"Ich glaube, mit John kann man noch eine Menge erzählen und erleben: Positives wie auch Negatives – mit viel Action und tollen Leuten", betont der 38-Jährige im Promiflash-Interview. Als John am 25. Juli 2001 im Kolle-Kiz auftauchte, war er ein rebellischer Teenager. Heute ist er ein Mann, der genau weiß, was er will. "Vom meckernden Schüler, einem Redakteur für Musik bei einer Zeitung bis hin zum Clubmanager – das nenne ich mal einen Aufstieg", fasst Felix die Entwicklung seines Serien-Charakters selbst zusammen.

In den vergangenen zwei Jahrzehnten nahm der Schauspieler sich immer mal wieder eine Auszeit von GZSZ. Ein Ausstieg kam für Felix jedoch nie infrage. "Für mich war klar, ich komme wieder! Und wer weiß, wie lange noch", betont er im Promiflash-Interview. Würdet ihr euch über eine Spin-off-Serie mit John freuen? Verratet es in unserer Umfrage!

RTL Felix von Jascheroff, GZSZ-Star

RTL GZSZ-Szene mit John (Felix von Jascheroff) und Elena (Elena Garcia Gerlach)

Instagram / felixvjascheroff Felix von Jascheroff im Juli 2021

