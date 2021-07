Was sagen eigentlich die Sterne über Lilibet Diana aus? Die Tochter von Prinz Harry (36) und seiner Ehefrau Meghan (39) kam am 4. Juni in Kalifornien auf die Welt und ist seitdem in aller Munde. Obwohl noch nicht viel über die Kleine bekannt ist, könnten die Sterne aber bereits jetzt einiges über ihren Charakter verraten: Eine Expertin erklärt nun, was das Horoskop über Lilibet aussagt.

Da die kleine Lili Anfang Juni geboren wurde, ist ihr Sternzeichen Zwillinge – und gehöre daher zu einem der verspieltesten und neugierigsten Sternzeichen, erklärt die Tarot-Expertin Kerry King gegenüber The Sun. "Ein Zwillings-Kind kann ziemlich anstrengend sein: Es wird alle möglichen Frage stellen und sprudelt nur so vor Energie", führt Kerry weiter aus. Zwillinge seien in ihrem Handeln zudem sehr schnell, aber auch sehr schlau. Laut der Expertin neigen sie auch dazu, eher ihrem Verstand, anstatt ihrem Herzen zu folgen.

Und wie sieht es mit dem Verhältnis von Lilibet und dem Rest ihrer Familie aus? Auch darauf hat die Expertin eine Antwort parat: Da das Element der Zwillinge Luft ist, das wiederum im Gegensatz zum Element Erde steht, könnte es mit Papa Harry und ihrem Bruder Archie (2) ab und an zu Spannungen kommen. Die beiden sind mit ihren Sternzeichen Jungfrau und Stier nämlich Erdzeichen. Mit ihrer Mama Meghan sei Lilibet laut den Sternen allerdings auf einer Wellenlänge.

