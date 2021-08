Schreckliche Schwangerschafts-News von Bushido (42) und Anna-Maria Ferchichi (39). Vor wenigen Wochen gaben die beiden bekannt, dass sie erneut Nachwuchs erwarten – dieses Mal sogar Drillinge. Die beiden sind bereits Eltern von vier gemeinsamen Kindern, und Anna-Maria hat ein weiteres aus einer früheren Beziehung. Seitdem halten sie ihre Fans immer wieder auf dem Laufenden, was den Fortschritt angeht. Jetzt teilte der "Sonnenbank Flavour"-Interpret ein furchtbares Update zur Schwangerschaft seiner Liebsten.

Wie es aussieht, droht Anna-Maria eines der drei Kinder in ihrem Bauch zu verlieren, wie Bushido nun auf Twitter offenbarte. "Da es sein kann, dass wir eines unserer ungeborenen Kinder beerdigen müssen, bitte ich um Verständnis, dass Musik momentan keinen Platz in meinem Leben einnimmt", heißt es in dem Beitrag. Der genaue Grund für diese potenzielle Katastrophe ist nicht bekannt. Die Schwester von Sarah Connor (41) ist Anfang Juli wegen Komplikationen in der Schwangerschaft ins Krankenhaus gekommen.

Bushdio ist seitdem rund um die Uhr an ihrer Seite und versucht Anna-Maria zu unterstützen, wo er nur kann. "Ich bleibe für immer an deiner Seite. Gute Besserung, mein Schatz", schrieb er jüngst unter einem Instagram-Beitrag. Auf dem dazugehörigen Foto sah man, wie die beiden Händchen halten, während Anna offensichtlich kurz davor eine Infusion bekam.

Instagram / anna_maria_ferchichi Bushido und seine Frau Anna-Maria Ferchichi

Getty Images Bushido, Rap-Star

ActionPress Anna-Maria Ferchichi und Bushido

