Joanne K. Rowling (56) verrät ein pikantes Geheimnis! Die britische Autorin wurde mit ihren Harry Potter-Büchern weltberühmt. Die Romanreihe über Zauberlehrling Harry und seine Freunde wurde ab 2001 auch verfilmt und zog Millionen von Zuschauern in die Kinos. In der Vergangenheit hat die Schriftstellerin immer wieder Einblicke in ihre Arbeit beim Schreiben der Bücher gegeben und dabei auch einige Orte preisgegeben, an denen ihr der Schreibprozess besonders gut gelungen sei. Jetzt verriet sie: Ein kleiner Part sei auf einer öffentlichen Toilette entstanden.

"Ich habe mal einen Absatz zu 'Harry Potter' geschrieben, während ich auf einer öffentlichen Toilette saß", gestand die 55-Jährige laut The Sun. Angeblich sei es ihr ziemlich peinlich, zu offenbaren, dass die Ideen an dem stillen Örtchen wohl förmlich sprühten. "Weißt du was? Es war einfach der Moment! Ich hatte kaum Zeit, es musste jetzt passieren", stellte sie klar. Um welchen Part es sich dabei genau handelt, behielt die Schriftstellerin allerdings für sich.

In Zukunft dürfen sich die Fans wohl tatsächlich wieder über Nachschub aus der Zauberwelt freuen. Zum 20. Jubiläum des Welterfolgs soll das Medienunternehmen Warner Media zwei Specials planen. Wie Quotenmeter berichtet hatte, stehen womöglich eine vierteilige Quizserie und ein Retrospektiv-Spezial in den Startlöchern.

United Archives GmbH Danielle Radcliffe in "Harry Potter und der Stein der Weisen"

Getty Images J.K. Rowling bei den Ripple of Hope Awards in NYC im Dezember 2019

ActionPress/Collection Christophel Tom Felton, Rupert Grint und Daniel Radcliffe in "Harry Potter und der Stein der Weisen" (2001)

