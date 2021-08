Pietro Lombardi (29) meldet sich zurück! Anfang Juli hatte der ehemalige DSDS-Juror im Netz bekannt gegeben, dass er sich in den kommenden Wochen eine Auszeit nehmen werde. Da es in der Karriere des Musikers die erste Social-Media-Pause ist, zeigten sich seine Fans ziemlich beunruhigt. Mittlerweile ist rund ein Monat vergangen, seit der Sänger sich bei seiner Community offiziell abgemeldet hat. Jetzt sendet Pietro ein kleines Lebenszeichen an seine Follower!

In seiner Instagram-Story richtete der "Phänomenal"-Interpret ein paar Worte an seine Supporter. "Ich liebe euch alle. Diese Liebe jeden Tag – obwohl ich seit über einem Monat off bin. Unglaublich, ich werde euch das nie vergessen", notierte er. Zusätzlich versprach Pietro seinen Fans in dem Post, dass er bald zurück sein werde. "Ich werde so stark wie nie zuvor zurückkommen", beruhigte der 29-Jährige seine Community.

Vergangene Woche war bereits im Netz klar geworden, dass es dem Kölner trotz seiner Auszeit gut zu gehen scheint: In der Instagram-Story von Sarah Engels (28) konnten die Fans einen Blick auf den Vater von Alessio Lombardi (6) erhaschen. Die Musikerin verbrachte gemeinsam mit ihrem Mann Julian, ihrem Ex-Mann Pietro und dem gemeinsamen Sohn ein paar entspannte Tage in Österreich.

