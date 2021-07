Sarah Engels (28) und ihr Ex-Mann Pietro Lombardi (29) betreiben wohl eine Patchwork-Familie wie im Bilderbuch! Die beiden Sänger waren einst von 2013 bis 2019 verheiratet und bekamen einen gemeinsamen Sohn – Alessio (6). Seit ihrer Scheidung scheinen die beiden ein gutes Verhältnis zueinander zu pflegen: So freute sich Pietro auch, als Sarah im Mai dieses Jahres ihrem Liebsten Julian (28) das Jawort gab und kurz später verkündete, mit ihm zudem Nachwuchs zu erwarten. Wie gut die beiden Ex-Partner sich wirklich verstehen, bewiesen sie nun erneut: Sarah und Julian machten zusammen mit Pietro und Alessio Urlaub!

In ihrer Instagram-Story berichtete Sarah ihren Fans von ihrem Urlaub in Tirol, Österreich. Dabei erklärte sie, nicht nur mit ihrem Ehemann Julian dort zu sein: "Der Kleine ist auch hier in Tirol mit dem Papa. Den nehmen wir mal mit" – und zwar auf einen Gletscher-Ausflug. In weiteren Story-Videos zeigte die einstige DSDS-Teilnehmerin schließlich ein paar Eindrücke ihrer Erkundung auf dem Berg. Dabei war Pietro im Hintergrund mehrfach zu sehen. Ganz entspannt stiefelte er mit seiner Ex-Frau und ihrem neuen Mann in über 3000 Meter Höhe durch den Schnee. Dabei hielt er Alessio an der Hand.

Pietro selbst teilte mit seinen Fans jedoch nichts von dem Ausflug. Der Sänger macht aktuell nämlich eine Social-Media-Pause, um sich etwas Ruhe zu gönnen und seine Batterien aufzuladen. Das kann der ehemalige DSDS-Gewinner in einem entspannten Urlaub in den Bergen sicherlich wunderbar machen.

Instagram / sarellax3 Sarah Engels, Sängerin

Instagram / julbue Julian und Sarah Engels, 2021

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi mit seinem Sohn Alessio

