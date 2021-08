Cardi B (28) gibt Einblicke in ihr Leben als Mutter! Die Rapperin brachte vor drei Jahren ihr erstes Kind, Tochter Kulture (3), auf die Welt. Vor etwa einem Monat verkündete sie, nun zusammen mit ihrem Ehemann Offset (29) zum zweiten Mal Nachwuchs zu erwarten. Seitdem zeigt sie ihren Fans häufig ihren immer größer werdenden Babybauch – teilweise sogar halb nackt! Jetzt teilte sie ein Video von sich und ihrer Tochter, in dem sie ebenfalls ihre riesige Babykugel präsentierte.

In ihrer Instagram-Story präsentierte Cardi ein Selfievideo vor einem Spiegel. Darin war sie zusammen mit der kleinen Kulture zu sehen, die einen Apfel in der Hand hielt und lächelte. "Hübsch", sagte die Musikerin in dem Clip zu ihrer Tochter und ergänzte liebevoll: "Du bist so schön!" Dabei zeigte die 28-Jährige ihren Followern ihre XXL-Babykugel in einer Art pinkfarbenem Badeanzug, über dem sie eine Jogginghose im gleichen Farbton trug. Bei einem derart runden Bauch könnte es wirklich nicht mehr lange dauern, bis Cardi ihr Baby in den Armen hält.

Vor wenigen Tagen hatte die Rapperin in einem Interview sogar verraten, wie sie und ihr Mann reagiert hatten, als sie von der zweiten Schwangerschaft erfuhren. "Wir haben einfach gelacht und dann festgestellt: 'Oh Gott, wir werden viel zu tun haben'", gab Cardi darin preis.

Anzeige

Instagram / iamcardib Cardi B, Juli 2021

Anzeige

Backgrid / ActionPress Cardi B mit ihrem Mann Offset und ihrer Tochter Kulture Kiari

Anzeige

Instagram / iamcardib Cardi B, Rapperin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de