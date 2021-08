Heute wartete eine große Überraschung auf die Zuschauer von Wer wird Millionär?! Woche für Woche begeistern Günther Jauch (65) und seine Kandidaten die Fans der Quiz-Show. Erst im Juni feierte das kultige Format schon seine 1.500. Ausgabe. Jetzt gab es ein weiteres Highlight für die "Wer wird Millionär?"-Liebhaber: Kandidatin Martina Brandl kann die Bundeskanzlerin Angela Merkel (67) perfekt imitieren – und bringt damit nicht nur Jauch zum Kichern!

"Ich kenne sie in erster Linie akustisch und zwar sozusagen als Angela-Merkel-Double", stellt der Moderator die Teilnehmer vor. Anschließend fordert Jauch die Kabarettistin auf, ihr Talent vorzuführen. Die Komikerin legt direkt los: "Auch im Namen der Bundesregierung begrüße ich Sie ganz herzlich zu 'Wer wird Millionär?' mit Günther Jauch und wünsche Frau Brandl alles Glück der Welt", trägt Martina ganz in Merkel-Manier vor – und klingt dabei wirklich genau wie die Kanzlerin! Jauch schießen vor lauter Lachen Tränen in die Augen, auch die anderen Kandidaten und das Publikum kriegen sich gar nicht mehr ein...

Jetzt ist natürlich eine spannende Frage: Hat Martina der Kanzlerin mal getroffen? "Ich bin ihr einmal begegnet tatsächlich, in Berlin in einer Pizzeria. Mein Begleiter meinte noch: Bitte geh da nicht hin! Nachdem drei Leute hin sind, habe ich gesagt: Jetzt gehe ich auch!", schildert die Schriftstellerin. Doch es wird noch besser: "Ich habe mich dann tatsächlich nicht entblödet zu sagen: 'Hallo, ich parodiere Sie im Radio!' Und sie meinte dann: ‘Na ja, also von daher dürfte ich Ihnen ja dann kein Autogramm geben.’" Am Ende konnte die Sängerin dann aber doch ein Andenken von ihrer Muse ergattern.

Anzeige

Getty Images Bundeskanzlerin Angela Merkel

Anzeige

TVNOW / Frank Hempel Günther Jauch bei "Wer wird Millionär?"

Anzeige

Instagram / martinabrandl_official Martina Brandl, Kabarettistin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de