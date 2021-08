Schlechte Nachrichten von Mrs. Marlisa! Die Bloggerin hatte sich gerade erst von dem ganzen Trubel um ihre Teilnahme an Temptation Island V.I.P. erholt. Dort sorgte ihr Partner Fabio De Pasquale für einige Schockmomente. Am Ende verließen sie das Treuetest-Format gemeinsam und schweben nun wieder auf Wolke sieben. Jetzt meldete sich Marlisa dafür aber mit einem medizinischen Problem: Sie musste sich einer Mini-OP unterziehen.

In ihrer Instagram-Story berichtete die Blondine, dass ihr Hautarzt vor ein paar Wochen eine verdächtige Stelle an ihrem Rücken entdeckt hatte. Nach der Untersuchung stand fest: Es handelt sich um bösartiges Gewebe. "Deswegen wird gleich an meinem Rücken etwas rausgeschnitten. Es wird eine kleine ambulante OP gemacht mit örtlicher Betäubung", erklärte sie weiter. Sie habe schon etwas Bammel vor dem Eingriff – zumal sich die Stelle an ihrer Wirbelsäule befindet.

Sehr zur Erleichterung der Influencerin durfte ihr Fabio ihr während der gesamten Zeit die Hand halten, und ein paar Stunden später gab Marlisa auch schon ein kurzes Update. Nach dem Termin beim Hausarzt hätten sie es sich zusammen auf dem Sofa gemütlich gemacht. "Es hat ihn, glaube ich, mehr mitgenommen als mich", witzelte sie und zeigte einen selig schlafenden Fabio.

TVNOW / Frank Fastner Marlisa und Fabio, "Temptation Island"-Kandidaten 2021

Instagram / mrs.marlisa Marlisa, bekannt aus "Temptation Island"

Instagram / mrs.marlisa Fabio De Pasquale und Mrs.Marlisa, Influencer

