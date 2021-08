Katie Price (43) macht kein Geheimnis aus ihren zahlreichen Besuchen beim Beauty-Doc. Im vergangenen März hatte sich die britische TV-Bekanntheit ihre Brüste machen lassen – und das zum zwölften Mal! Dieser Eingriff war nötig, um eine verpfuschte Operation in der Türkei korrigieren zu lassen. Wenn man hochrechnet, sind das ganz schön beachtliche OP-Kosten. Doch die hat Katie gar nicht selbst bezahlt, wie sie nun offenbart!

"Ich habe nur zwei meiner Brustoperationen selbst bezahlt", gibt Katie auf Instagram preis. Wer die hohen Summen über die Jahre gezahlt hat, lässt die fünffache Mutter allerdings offen. Auch ob sie darüber hinaus für die anderen Eingriffe nicht selbst aufgekommen ist, beantwortet sie nicht. Denn allein ihr vergangener Besuch beim Chirurgen war sicherlich alles andere als billig: In der Türkei ließ sie neben ihren Face- und Poliftings auch noch Fett absaugen.

Ein Ende ihres Verschönerungsmarathons ist bislang nicht in Sicht. Und das, obwohl Katie nach der vergangenen OP mit starken Nebenwirkungen gekämpft hatte. Erste Bilder aus der Klinik zeigten sie mit geschwollenem Gesicht, Kathetern und Bandagen am Körper. Der Anblick sei für ihren Verlobten Carl Woods so ein Schock gewesen, dass er seinen eigenen Termin abgesagt hätte, verriet Katie im Gespräch mit Studio 20.

Anzeige

Instagram / katieprice Katie Price, britische TV-Persönlichkeit

Anzeige

Instagram / katieprice Katie Price, Juli 2021

Anzeige

Instagram / katieprice Katie Price und Carl Woods im März 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de