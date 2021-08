Charlton Valentine Williams (6) kommt augenscheinlich ganz nach seinem Papa Robbie (47)! Kürzlich hatte der "Angels"-Interpret verraten, dass er an Haarausfall leiden würde. Deswegen ließ er sich von seiner Frau Ayda Field (42) zunächst das komplette Haupthaar kurz schneiden, bevor er sich selbst einen Irokesenschnitt verpasste. Nun griff der Sänger erneut zur Haarschneidemaschine. Robbie rasierte seinem Sohn Charlton nämlich kurzerhand ebenfalls die Haare ab.

Auf Instagram teilte die schockierte Mutter jetzt ein Video der Typveränderung ihres älteren Sohnes. "Charlie will genau so aussehen wie Daddy", schrieb die 42-Jährige zu dem Clip, in dem ihr Mann dem Kind die Seitenpartie abrasierte. "Oh mein Gott! [...] Ich kann gar nicht hinschauen", hörte man die ehemalige X Factor-Jurorin in dem Clip sagen. Zudem schien sie von der ganzen Aktion nicht sonderlich begeistert zu sein und die Entscheidung ihres Sechsjährigen etwas anzuzweifeln, denn sie fragte den Knirps "Bist du dir sicher, dass du das willst Charlie?". Das Endergebnis teilte Ayda im Übrigen nicht mit ihrer Community.

Erst vergangene Woche hatte die Schauspielerin ein Video ihres Partners veröffentlicht, in dem der 47-Jährige seine neue Frisur präsentierte. "Ich verliere meine Haare. Sie werden dünner. Also dachte ich mir, ich sollte das lieber akzeptieren, als dagegen anzukämpfen", erklärte der vierfache Vater seinen radikalen Entschluss. Bereits vor 23 Jahren hatte Robbie den Irokesenschnitt mit Stolz, jedoch seinerzeit noch mit mehr Fülle im Haar, getragen.

Instagram / aydafieldwilliams Robbie, Theodora Rose, Charlton Valentine und Colette Josephine Williams mit Ayda Field

